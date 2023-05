Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannter raubt Mobiltelefon +++

Oldenburg (ots)

Einer 27-jährigen Oldenburgerin ist am Montagabend in der Ammerländer Heerstraße das Mobiltelefon geraubt worden. Zuvor hatte es Zeugenangaben zufolge eine Auseinandersetzung mit dem Täter gegeben.

Die 27-jährige Frau war mit ihrem 29-jährigen Begleiter gegen 21.30 Uhr auf dem Weg von einer Gaststätte an der Ammerländer Heerstraße in Richtung Innenstadt. Weil sich das Paar offenbar lauthals stritt, kam ein bislang unbekannter, etwa 18-jähriger Mann hinzu und fragte die 27-Jährige, ob alles in Ordnung sei.

Als die Oldenburgerin dessen Hilfe ablehnte, sei der Mann aggressiv geworden, woraufhin sich ein Handgemenge entwickelte. Dabei soll der Unbekannte an den Haaren der 27-Jährigen gezogen haben. Als die Frau nach ihrem Handy griff, um den Notruf zu wählen, habe der Unbekannte es ihr aus der Hand gerissen und sei damit fortgerannt.

Laut Beschreibung soll es sich bei dem Täter um eine schwarze, männliche Person gehandelt haben. Der Angreifer sei etwa 1,85 Meter groß gewesen und habe zwei Zöpfe mit silbernem Haarschmuck sowie dunkle Kleidung getragen.

Für Zeugenhinweise ist der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar. (557871)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell