Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall nach Flucht vor der Polizei ++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

++ Am 01.05.2023 sollte gegen 13.38 Uhr ein Pkw Mercedes AMG CLA 45 durch eine Streife der Autobahnpolizei an der A 29 kontrolliert werden. Der Streifenwagen setzte sich vor den Pkw und gab das Signal "Bitte folgen". Im Autobahnkreuz Oldenburg-Nord folgte der Pkw zunächst, bog dann aber plötzlich ab auf die Tangente zur A 293 in Richtung Autobahndreieck Oldenburg-West und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Der Streifenwagen verlor kurzzeitig den Sichtkontakt zum flüchtenden Pkw.

An der Anschlussstelle Oldenburg-Etzhorn wurde der bereits alleinbeteiligt verunfallte Pkw dann festgestellt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Mercedes mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Ausfahrt fuhr und zu Beginn der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Nach Durchfahren der kompletten Grünfläche im Sichtdreieck geriet der Mercedes in die Auffahrtspur des Gegenverkehrs und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der Wagen blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung schräg auf der Standspur stehen und war nicht mehr fahrbereit.

Die vier Insassen (männlich zwischen 19 und 20 Jahre, alle aus Wilhelmshaven) blieben unverletzt. Glücklicherweise herrschte zum Unfallzeitpunkt nur geringer Verkehrs, so dass kein weiteres Fahrzeug des auf die Autobahn auffahrenden Gegenverkehrs am Unfall beteiligt wurde.

Der Fahrer des Mercedes hatte eine Fahrerlaubnis auf Probe. Gegen ihn wird u.a. wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Zur Unfallaufnahme, der Bergung des Pkw sowie zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Auffahrt der Anschlussstelle von ca. 13.46-16.15 Uhr voll gesperrt. (556588, 556717) ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell