Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Trunkenheitsfahrt mit 2,33 Promille im PKW+++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der A28 in Fahrtrichtung Leer. Der PKW-Führer konnte im Ortskern von Bad Zwischenahn durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 51-jährige männliche Fahrzeugführer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde dessen Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt.

