POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit vier Verletzten sowie Vollsperrung auf der A 29 ++

Oldenburg (ots) - Am späten Sonntagabend ist es am Schützenweg zu einer Sachbeschädigung gekommen. Dabei ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge explodierte um 23.20 Uhr ein Feuerwerkskörper auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Durch die Detonation wurde das Balkongeländer erheblich beschädigt, die Fenster sowie die Verglasung der Terrassentür zur Wohnung ...

