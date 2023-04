POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch beim Umspannwerk in Conneforde. Täter erbeuten Kupferdrahtleitungen.

Oldenburg (ots) - Fahrraddieb läuft der Polizei in die Arme: Am Samstag Mittag möchte eine 24- jährige Frau aus Oldenburg bei der Polizei eine Anzeige erstatten, weil am Vorabend ihr Fahrrad gestohlen worden war. Auf dem Weg zur Polizeidienststelle in der Wallstraße entdeckt sie im Bereich der Wallanlagen eine männliche Person, die mit ihrem gestohlenen Fahrrad unterwegs ist. Zeitgleich befindet sich dort auch eine ...

mehr