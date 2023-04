Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Kochtopf entzündet sich auf eingeschaltetem Herd. Ein Bewohner wird leichtverletzt+++

Am Freitag, den 28.04.2023, gegen 19:20 Uhr erhalten Feuerwehr und Polizei Kenntnis von einem Wohnungsbrand in der Eichenallee in Edewecht mit einer verletzten Person. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Edewecht und Osterscheps schnell festgestellt werden, dass zwar die betroffene Wohnung leicht verraucht war, es aber nicht -wie zunächst gemeldet- zu einem Wohnungsbrand gekommen ist. Beim Kochen wurde demnach ein Topf auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassen, welcher sich schließlich entzündet hatte. Der Bewohner erlitt leichte Verletzungen an den Unterarmen. Er wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Während des Einsatzes wurde die Eichenallee vorübergehend gesperrt. Neben dem Gemeindebrandmeister, 25 Kameraden der o.g. freiwilligen Feuerwehren, zwei Rettungs- und einem Notarztwagen befand sich auch ein Notfallseelsorger vor Ort. Ein Gebäudeschaden an dem von zwei Flüchtlingsfamilien bewohnten Haus ist nicht entstanden.

