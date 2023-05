Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 05.05.2023, gegen 17:00 Uhr, beabsichtigte eine 17 -jährige Hattingerin in ihrem Leichtfahrzeug AIXAM aus der Grundstückseinfahrt Felderbachstraße 126 in die Felderbachstraße nach links abzubiegen. Dabei übersah sie eine 51 -jährige Dortmunderin in ihrem Kia Rio, die die Felderbachstraße in Fahrtrichtung Elfringhauser Straße befuhr. Im Bereich der Grundstückseinfahrt kam es zur Kollision. Durch die Kollision verletzten sich beide Verkehrsteilnehmerinnen leicht. Die 17 Jährige wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten gegeben und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die 51 -jährige Dortmunderin wurde leichtverletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw der 51 Jährigen wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand eine Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

