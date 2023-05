Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 05.05.2023, gegen 07.40 Uhr, befuhr eine 84 -jährige Sprockhövelerin in einem Renault Kangoo die Gevelsberger Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. Ein 68 -jähriger Sprockhöveler befuhr zeitgleich, in einem BMW xDrive auch die Gevelsberger Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Die 84 Jährige wollte im Kreuzungsbereich Gevelsberger Straße/ Stefansbecke/ Brockenberg nach links auf die Straße Stefansbecke abbiegen. Der 68 -jährige Sprockhöveler wollte zeitgleich die Gevelsberger Straße weitere gradeaus in Fahrtrichtung Gevelsberg befahren. Beim Abbiegevorgang übersah die 84 Jährige den entgegenkommenden BMW x-Drive des 68 -jährigen Sprockhövelers, sodass es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die leichtverletzte 84 -jährige Sprockhövelerin wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand eine Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro.

