POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Einbruchsversuche

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter wollten in die Gesamtschule auf der Bahnhofstraße einbrechen. Bemerkt und gemeldet wurde der Einbruchsversuch am Montag. Die Tat selbst passierte vermutlich am Wochenende. Die Täter versuchten demnach, im Bereich des Nordeingangs eine Glastür aufzuhebeln. Dabei wurde die Scheibe beschädigt. Ins Gebäude ist offenbar niemand gelangt. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Haltern am See:

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem versuchten Einbruch am Tumulifeld machen können. Ein Mann hatte gehört, dass am Montagnachmittag - gegen 16 Uhr - an der Haustür geklingelt wurde. Geöffnet wurde nicht. Wenig später bemerkte der Mann Aufbruchsspuren an der Haustür. Es wurde nichts gestohlen. Tatverdächtige waren nicht (mehr) zu sehen.

Herten:

Auf der Elisabethstraße wurde zwischen Montagnachmittag und dem frühen Montagabend in eine Wohnung eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein kleiner Tresor mit Schmuck und Bargeld gestohlen.

Am späten Montagabend, gegen 22.35 Uhr, gab es einen Einbruchsversuch auf der Recklinghäuser Straße. Die unbekannten Täter schoben ein Außenrollo hoch und hebelten dann das Fenster auf. Der Bewohner hörte Geräusche und machte auf sich aufmerksam. Das brachte die Täter offenbar dazu, ihr Vorhaben abzubrechen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Es soll sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben.

Marl:

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde in eine Schule auf der Riegestraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür zum Hauptgebäude auf und brachen auch im Inneren mehrere Türen auf. Mehrere Klassenräume, die Cafeteria und das Lehrerzimmer wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Süßigkeiten und etwas Bargeld gestohlen.

