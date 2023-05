Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Mindestens 10.000 Euro Schaden durch Fahrraddiebstähle in Dierhagen

Dierhagen (ots)

Am Montag, dem 22.05.2023 wurde der Polizei am frühen Morgen zunächst der Diebstahl eines E-Bikes in Dierhagen gemeldet.

Im Verlauf des Vormittags meldeten sich mindestens noch zwei weitere Geschädigte bei der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge haben bisher unbekannte Täter mutmaßlich in der Nacht von Sonntag, dem 21.05.2023 zu Montag, dem 22.05.2023 im Bereich eines Hotels in Dierhagen in der Summe mindestens vier Fahrräder, davon drei E-Bikes, im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendet. Bei den E-Bikes handelt es sich unter anderem um Räder der Marke Haibike, in der Farbe grau-braun-rot und der Marke Raymon E-Nineray 4.5, der Farbe schwarz.

Die Polizei hat in allen Fällen Anzeigen aufgenommen und vor Ort entsprechend Spuren gesichert. Aufgrund der Tatort- und zeitnähe kann ein Zusammenhang der einzelnen Taten nicht ausgeschlossen werden und wird im Rahmen der Ermittlungsarbeit geprüft.

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell