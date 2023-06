Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit in Unterkunft

Recklinghausen (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, ein Streit an der Zentralen Unterbringungseinrichtung an der Habinghorster Straße gemeldet. Da die Lage anfangs unübersichtlich schien, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen und Diensthundeführern an. Die Situation beruhigte sich allerdings schnell. Es hatten sich zwar viele Bewohner versammelt, grundsätzlich ging es aber wohl um einen Streit zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 22-Jähriger auf einen 23-Jährigen losgegangen sein. Weitere Bewohner wollten nach eigenen Angaben helfen - und die Männer "trennen". Dabei wurde zwei der Zeugen leicht verletzt. Das gilt auch für die beiden 22- und 23-Jährigen. Der 22-Jährige wurde noch vor Ort im Rettungswagen behandelt. Ins Krankenhaus musste niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

