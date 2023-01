POL-PDMT: Sachbeschädigung durch umknicken von Leitpfosten

Westerburg (ots) - Am 31.12.2022, kam es in der Zeit von 07:15 - 08:30 Uhr, zu einem Diebstahl von einer hölzernen Krippenfigur (80 cm hoch) aus der Liebfrauenkirche in Westerburg. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02663/98050 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der ...

