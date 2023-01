Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl einer Krippenfigur ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots)

Am 31.12.2022, kam es in der Zeit von 07:15 - 08:30 Uhr, zu einem Diebstahl von einer hölzernen Krippenfigur (80 cm hoch) aus der Liebfrauenkirche in Westerburg. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

