POL-PDMT: Vollbrand Carport, Übergriff auf Wohnhaus und Fahrzeuge

Luckenbach (ots) - Am 30.12.2022, gegen 17:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hachenburg zunächst eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Hierbei wurde in Luckenbach in der Hauptstraße ein Straßenschild beschädigt. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte im Nachgang zeitnah ermittelt werden. Der 60-jährige Unfallverursacher stand unter starkem Alkoholeinfluss. Es ...

