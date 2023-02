Polizei Düsseldorf

POL-D: Rosenmontag in der Landeshauptstadt - "Wir feiern das Leben" - Närrinnen und Narren feiern bislang friedlich und ausgelassen - Vorläufige Bilanz der Polizei

Düsseldorf (ots)

Nach pandemiebedingter Zwangspause haben Hunderttausende Närrinnen und Narren in der Landeshauptstadt den diesjährigen Höhepunkt des Straßenkarnevals ausgelassen und bislang überwiegend friedlich gefeiert.

Auf einer Länge von fast sechs Kilometern hat sich in der Zeit von 12:22 Uhr bis 17:20 Uhr der Lindwurm mit 137 Fest- und Mottowagen, 53 Bagagewagen, 23 Reitenden und Pferden sowie diversen Fußgruppen und Musikkapellen durch die Stadt bewegt. Knapp Tausend Polizistinnen und Polizisten waren entlang des Zugweges eingesetzt.

Hier die vorläufige Bilanz des Rosenmontagszuges 2023 aus Sicht der Polizei mit Stand 18:00 Uhr (Vergleichszahlen aus 2020 jeweils in Klammern): In diesem Jahr erteilten die Einsatzkräfte 23 (40) Personen Platzverweise für den Innenstadtbereich. 4 (4) Personen mussten in Gewahrsam genommen werden.

Mit dem Ende des Rosenmontagsumzuges endet der Einsatz der Polizei nicht. Auch im Anschluss sind Hunderte Polizistinnen und Polizisten in der Innenstadt für die weitere Sicherheit der Närrinnen und Narren eingesetzt.

Die abschließende Bilanz gibt die Polizei am Dienstag bekannt.

