Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 44 - Velbert - Verkehrsunfall mit zwei Pkw - 32-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. Februar 2023, 17:59 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 44 bei Velbert wurde gestern Abend ein 32-jähriger Mann aus Gelsenkirchen schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 20-jährige Frau aus Remscheid mit ihrem Ford auf dem rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Kassel. In Höhe Velbert wechselte sie auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den VW des herannahenden 32-Jährigen. Der Gelsenkirchener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einer Kollision der Fahrzeuge kam. Der Pkw der 20-Jährigen wurde hierbei vom linken Fahrstreifen über die gesamte Fahrbahn auf den Seitenstreifen geschleudert. Sie blieb unverletzt. Der 32-Jährige verlor bei dem Unfall die Kontrolle über seinen Pkw, stieß mit der Mittelleitplanke zusammen und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

