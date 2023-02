Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: A 46/A 57- Neuss - Alleinunfall in der Ausfahrt Neuss-Zentrum - Fahrer schwer verletzt - Blutprobe - Hund erliegt Verletzungen in einer Tierklinik

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 16. Februar 2023, 22:15 Uhr

Gestern Abend verletzte sich ein 26 Jahre alter Mann aus Ibbenbüren bei einem Alleinunfall in der Autobahnausfahrt Neuss-Zentrum schwer. Aus bislang unklarer Ursache war der Mann mit seinem Pkw ungebremst geradeaus gegen eine Schutzplanke gefahren. Bei dem Unfall wurde ein Hund aus dem Fahrzeug geschleudert. Das Tier erlag später seinen Verletzungen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wollte der 26-jährige Ibbenbürener mit seinem VW die A 57 aus Fahrtrichtung Köln kommend im Autobahnkreuz Neuss-West über die Ausfahrt Neuss-Zentrum verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache bog er am Ende der Ausfahrt nicht nach rechts auf die Jülicher Landstraße ab, sondern setzte seine Fahrt augenscheinlich ungebremst geradeaus fort. Hierbei überfuhr er zunächst eine Leiteinrichtung, welche die Fahrbahn der Anschlussstelle begrenzt. Im Anschluss kollidierte er frontal mit einer Schutzplanke. Der Wagen verkeilte sich unter der Schutzplanke, sodass der Fahrzeugführer durch die Feuerwehr befreit werden musste. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da sich noch während der Unfallaufnahme Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergeben hatten. Bei dem Unfall wurde ein Hund aus dem VW geschleudert. Die Feuerwehr brachte den schwer verletzten Rottweiler in eine Tierklinik. Dort erlag der Hund jedoch seinen Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell