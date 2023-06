Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Heinrich-Bormann-Ring 1; dortiges Einfamilienhaus

In der Zeit vom 03.06.2023 gegen 06:00 Uhr bis zum 03.06.2023 gegen 06:10 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Heinrich-Bormann-Ring 1 eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter nutzen hierzu ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss. Obgleich die Täter von den Geschädigten überrascht wurden, konnten sie Schmuck und Bargeld entwenden. Aufgrund der frühen Stunde sind die bisherigen Täterbeschreibungen ergänzungswürdig. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich des Einfamilienhauses unterwegs war und entweder verdächtige Geräusche vernommen oder andere Beobachtungen gemacht hat, die Rückschlüsse auf die möglichen Täter zulassen oder wer etwas Ungewöhnliches am Tatort beobachtet hat; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

