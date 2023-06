POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN/DINKLAR (erb). Einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth stellte im Rahmen der Streife einen beschädigten "Werbe-Strohballen" fest, welcher als Reklame für das Dinklarer Feuerwehrfest diente. Der Strohballen befand sich in der Breiten Straße, Ecke An den Flachsrotten, in 31174 Schellerten/Dinklar. Bislang unbekannte Randalierer schmissen den liebevoll dekorierten Strohballen um und warfen ihn auf die Fahrbahn. Hierbei ...

