Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: VU Flucht zur Nachtzeit in Sarstedt

Hildesheim (ots)

(jul) In der Nacht des 03.06.2023 gegen 01:30 Uhr kam es kurz vorm Ortseingang Sarstedt an der Kreuzung Breslauer Straße / Helperder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Sehr wahrscheinlich fuhr ein schwarzer Audi aus Richtung Heisede in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem Mast der Ampelanlage für Fußgänger. Diese wurde bei dem Zusammenstoß komplett zerstört. Es steht zu vermuten, dass auch der beteiligte Pkw stark beschädigt wurde. Die unbekannte verursachende Person flüchtete anschließend. Mögliche Zeugen zu dem Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Rufnummer 05066-985115 zu melden und ihre Erkenntnisse zu teilen. Insbesondere die Beschreibung der Insassen und Fluchtrichtung sind im vorliegenden Fall von erheblicher Bedeutung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell