Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brandursache für den Scheunenbrand in Dinklar geklärt

Hildesheim (ots)

DINKLAR-(kri)-Die Brandermittler der Polizeiinspektion Hildesheim haben den Brandort am Donnerstag, 01.06.2023, untersucht und die Brandursache festgestellt.

Ein vierzigjähriger Mann hat in einem angemieteten Teil der Scheune Reparaturarbeiten an einem PKW durchgeführt. Dabei wollte er Kraftstoff mit einem Akku-Schrauber und einer Vorsatzpumpe abpumpen. Kurz nach dem Einschalten des Akku-Schraubers kam es zu einer folgenschweren Verpuffung der explosiven Kraftstoffdämpfe. Der Mann versuchte noch die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, musste sich dann aber in Sicherheit bringen. Bei der Verpuffung und den eigenen Löschversuchen erlitt er leichte Brandverletzungen. Ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.

Die Brandermittler bemerkten bei der Spurensuche am Donnerstagnachmittag leichte Rauchentwicklung an der Brandstelle und zogen die Freiwillige Feuerwehr Dinklar hinzu. Die Einsatzkräfte führten vorsorglich Nachlöscharbeiten durch.

Bei den Nachlöscharbeiten wurde deutlich, dass die Fachwerkwände der Scheune starke Brandzehrungen aufwiesen und einsturzgefährdet waren. Es wurden Vertreter der Gemeinde Schellerten informiert und die Scheune ist noch am Donnerstagabend eingerissen worden.

