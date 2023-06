Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Alfeld erhält neue Telefonnummer

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni)- Das Polizeikommissariat Alfeld wird in der nächsten Woche eine neue Telefonnummer bekommen. Die Änderung ist aufgrund technischer Umstellungen notwendig. Der Rufnummernwechsel erfolgt in der Nacht vom 06. Auf den 07. Juni 2023. Ab dann ist die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 zu erreichen. Für dringliche bzw. Notfälle ist die Polizei natürlich wie gewohnt auch zukünftig unter der Telefonnummer 110 erreichbar!

