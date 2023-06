POL-HI: Rucksäcke gestohlen

Hildesheim (ots) - Alfeld - (wun) Am 31.05.2023, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es in der Jägerstraße in 31061 Alfeld (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand geparkten Mercedes vermutlich durch Streifen im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entstanden dadurch Schäden am linken Außenspiegel und ...

