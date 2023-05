Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Freden - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Freden- (dur). Am 31.05.2023, gegen 11:55 Uhr gerät eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin auf der L486 zwischen Freden und Winzenburg in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender Lkw ausweichen muss. Dieser kann eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Hierbei wird der Lkw beschädigt. Die Fahrzeugführerin entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Winzenburg. Aufgrund von, am Unfallort aufgefundenen Spuren, ist von einem silberfarbenen Pkw Volkswagen Golf IV als Verursacherfahrzeug auszugehen. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell