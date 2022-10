Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Gemeinsam gegen Raser, Schleuser und Schmuggler- 360 Grad- Kontrolle von Polizei und Zoll am Frankfurter Flughafen

Frankfurt am Main (ots)

Am 20. Oktober fanden am Flughafen Frankfurt am Main gemeinsame Kontrollen der Landespolizei Hessen und des Zolls statt. Christine Straß, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt am Main: "Wir führen seit Jahren diese gemeinsamen Kon-trollen mit großem Erfolg in unregelmäßigen Abständen durch. Neben der Aufdeckung diverser Straftaten ist ein positiver Nebeneffekt besonders spürbar: Das Sicherheits-gefühl der Reisenden, der Besucher und der am Flughafen beschäftigten Personen wird gesteigert. Auf der anderen Seite verunsichern wir durch die hohe Präsenz poten-tielle Täter erheblich." Auch die Bundespolizei und das Bundesamt für Güterverkehr sowie das Frankfurter Straßenverkehrsamt unterstützten die Maßnahme personell. Insgesamt waren 166 Einsatzkräfte über 16 Stunden im Einsatz. Im Fokus dieser so-genannten 360-Grad-Kontrollen standen die Aufdeckung von Verstößen gegen die Straßenverkehrs- und Transportvorschriften, die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung, illegaler Einreise sowie Schmuggel im Reise- und Güterver-kehr. Insgesamt wurden 1.418 Personen und 466 Fahrzeuge rund um den Flughafen kontrolliert, auch mittels eines Scan-Mobils des Hauptzollamtes Frankfurt am Main sowie durch Spürhunde. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen, wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes und Verstößen gegen das Betäubungsmittelge-setz. 14 Strafverfahren wurden eingeleitet, wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss. Darüber hinaus wurden 39 Ordnungswidrigkeitenverfahren unter anderem wegen Verstößen gegen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung eingeleitet. In 58 Fällen wurden Barverwarnungen erteilt. Neben dem fließenden Verkehr wurden auch inter-nationale ICE-Verbindungen sowie ankommende Flüge am Gate kontrolliert. Ein Steuerstrafverfahren wegen der Nichtanmeldung von eingeführten Waren wurde vom Zoll eingeleitet, sowie nicht gezahlte Kraftfahrzeugsteuer nacherhoben. Vonseiten des Zolls gab es außerdem 19 Kontrollen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, ohne Beanstandungen. Die Ermittlungen dauern in einigen Fällen noch an.

