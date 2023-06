Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld - (wun) Am 31.05.2023, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es in der Jägerstraße in 31061 Alfeld (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand geparkten Mercedes vermutlich durch Streifen im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entstanden dadurch Schäden am linken Außenspiegel und am Stoßfänger im Bereich des Kotflügels.

Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-91160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell