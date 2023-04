Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher hinterlässt hohen Sachschaden

Kusel (ots)

Ein Einbrecher hat bei seiner Tat in der Marktstraße zwischen Donnerstagabend gegen 19 Uhr und Freitagmorgen um 8 Uhr vor allem einen hohen Sachschaden hinterlassen.

Dort drang der noch unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer gemeinnützigen kirchlichen Einrichtung ein. Dabei erbeutete er nur einen geringen Bargeldbetrag, verursachte aber hohen Sachschaden an Türen und Fenstern. Kriminalbeamte haben den Tatort untersucht und Spuren gesichert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Kusel unter der Tel. 06381/9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

