Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Straßenverkehrsgefährdung

Geschädigte gesucht

Winnweiler (ots)

Am 31.03.2023 gegen 7:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 48 in Höhe der Auffahrt zur BAB 63 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Hierbei überholte die Fahrerin eines blauen Hyundai einen in Richtung Enkenbach fahrenden LKW verbotswidrig unter Nutzung der Abbiegerspur des Gegenverkehrs.

Dadurch wurde ein entgegenkommender PKW zu einer starken Bremsung gezwungen, um einen Unfall zu vermeiden.

Bei diesem Überholvorgang soll der unbekannte Geschädigte gefährdet worden sein.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem überholten LKW und dem entgegenkommenden gefährdeten PKW unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell