Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 03.03.-05.03.2023

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Am Freitagnachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei gegen 17:00 Uhr ein schwarzes Motorrad auf, welches auf der Oldenburger Straße in Richtung Büppel unterwegs und an welchem kein Kennzeichen montiert war. Einer drohenden Verkehrskontrolle entzog sich der offenbar männliche Fahrzeugführer zunächst unter Nutzung der Oldenburger Straße und anschließend im Ortsteil Obenstrohe der Straßen Brunsdamm, Heidebergstraße und Haidweg durch Flucht unter Missachtung diverser Verkehrsvorschriften. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist es eher dem Zufall geschuldet, dass infolge der gezeigten rücksichtlosen Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit keine Passanten zu Schaden kamen. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Varel - Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Freitagmittag kontrollierten Polizeibeamte der Vareler Polizei den männlichen Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes, welcher die Oldenburger Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befahren hatte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Der 23-jährige Mann aus Varel musste sich einer Blutprobenentnahme zur Bestimmung seiner Betäubungsmittelbeeinflussung unterziehen. Es folgte eine Weiterfahrtuntersagung. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung verantworten. Varel - Am Freitagnachmittag ging bei Polizei und Feuerwehr eine Vielzahl von Anrufen ein, wonach diverse Straßen im Stadtgebiet großflächig mit Kraftstoff verunreinigt seien. Die Vareler Bevölkerung wurde per Rundfunkdurchsagen vor rutschigen Straßen gewarnt. Zur Reinigung der betreffenden Fahrbahnoberflächen musste ein Spezialunternehmen eingesetzt werden. Der Individualverkehr wurde bis in die Abendstunden beeinträchtigt. Die Bewertung der Erforderlichkeit abschließender Folgearbeiten steht noch aus. Der Verursacher meldete sich selbständig bei der Polizei. Bockhorn - Am Samstagvormittag, in der Zeit von 08:30 bis 12:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Hunnenmoorsweg ein an einen Zaun angeschlossenes Pedelec der Marke Flyer, Farbe schwarz. Zeugen, die Hinweise zur Tatausführung oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin Varel - Am Samstagmittag, gegen 12:53 Uhr, beabsichtigte ein 75-jähriger Mann aus Jade mit seinem Pkw von der Straße Am Pfarrgarten in die Bürgermeister-Heidenreich-Str. einzubiegen. Dabei übersah er eine 45-jährige Frau aus Varel, die mit ihrem Pedelec auf dem parallel der B 437 verlaufenden Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge die Radlerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Nach medizinischer Versorgung im örtlichen Krankenhaus, konnte sie wieder nach Hause entlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell