Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf EDEKA Parkplatz Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - In der Zeit von 12:15 Uhr - bis 12:45 Uhr (heutiger Tag) kam es auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in Bockenem zu einer sog. Verkehrsunfallflucht. Der 74jährige Halter eines PKW VW Golf hatte seinen Pkw vorwärts auf dem gen. Parkplatz während des Einkaufes abgestellt. Als er zum Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im hinteren rechten Bereich fest. Offenbar hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell