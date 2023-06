Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Talhauser Straße (31.05.2023)

Dietingen (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 80.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Talhauser Straße ereignet hat. Eine 25-jährige VW-Fahrerin war auf einem Landwirtschaftsweg vom Hetzelhof kommend in Richtung Dietingen unterwegs. An der Kreuzung zur Talhauser Straße kollidierte der VW T-Roc mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda eines 36-Jährigen der von Talhausen in Richtung Irslingen fuhr. Durch den seitlichen Aufprall überschlug sich der VW und landete schließlich im Feld. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken. Sowohl am VW als auch am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von je rund 40.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

