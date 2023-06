Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, K5542) Motorradfahrerin bei Sturz verletzt (31.05.2023)

Rottweil, K5542 (ots)

Eine Motorradfahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 5542 zwischen Bühlingen und Lauffen gestürzt und verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr war eine 55-Jährige mit einem E-Motorrad auf der K5542 von Bühlingen in Richtung Lauffen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, blockierte kurz nach einer langgezogenen Rechtskurve die vordere Bremse des Zweirads, woraufhin die Frau zu Fall kam. Dabei verletzte sie sich. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort war jedoch ausreichend. An dem E-Motorrad entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

