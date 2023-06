Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, L419, Lkr. Rottweil) Weidezaungeräte entwendet - Polizei bittet um Hinweise (30./31.05.2023)

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Weidezaungeräte, die an Wildschutzzäunen angebracht waren, entwendet. Der Unbekannte stahl sowohl von einem Feld im Bereich Schramberg-Waldmössingen, Bereich JuPa-Grillplatz, zwischen dem Gewann Obere Heidenteile und Tännlesteile als auch an einem umzäunten Feld im Bereich Schramberg-Waldmössingen, L419 in Fahrtrichtung Waldmössingen, rechtsseitig Höhe Lehen beim dortigen Parkplatz jeweils das Weidezaungerät und die dazugehörige Autobatterie. Die Höhe des Diebesguts dürfte im Bereich von rund 1.000 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb erbittet das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0.

