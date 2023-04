Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Unfall mit mehreren Beteiligten und einer Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen / Groß Förste (ep). Am 06.04.2023 kommt es auf der Alte Heerstraße, in Groß Förste zu einem Unfall mit drei Beteiligten Kraftfahrzeugen. Alle Beteiligten fahren aus Richtung Hasede in Richtung Groß Förste. Der vorausfahrende Beteiligte VW will links abbiegen und hält verkehrsbedingt an. Der Folgende Audi kann noch rechtzeitig bremsen. Der nun folgende Motorradfahrer kann nicht mehr bremsen und kollidiert mit dem Audi. Der Audi setzt nun die Fahrt fort ohne seine Personalien anzugeben. Der Motorradfahrer rollt trotz Kollision weiter und streift den wartenden VW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Audi und Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

