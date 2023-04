Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbrecher überrascht- Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 05.04.2023, versuchten unbekannte Personen in eine Wohnung im Weinberg in Hildesheim einzudringen. Sie wurden allerdings von dem Wohnungsinhaber überrascht und flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte es gegen 11:45 Uhr an der Tür des Hildesheimers. Da er keinen Besuch erwartete, ging er leise zu seiner Wohnungstür und schaute durch den Spion. Dabei sah er drei Personen, die er nicht kannte und hörte Kratzgeräusche. Er öffnete blitzartig die Tür und sprach die Personen lautstark an, die sodann sofort flüchteten. Der Hildesheimer folgte den Unbekannten, die fußläufig in die Tappenstraße und dann weiter in Richtung Kaiser-Wilhelm- Straße einbogen. Er verlor sie aus den Augen, konnte jedoch einen schwarzen Mercedes sehen, der in Richtung Hohnsen davonfuhr. Es ist durchaus möglich, dass die Insassen der älteren S-Klasse mit der Tat in Verbindung stehen.

Die Personen konnte er wie folgt beschreiben:

Person 1

männlich

1,65-1,70 m groß

Mitte 30

ganz kurze Haare, fast Glatze

blaue Steppjacke mit Kragen und Fellbesatz

Person 2

weiblich

1,65 - 1,70 m groß

schulterlange, glatte schwarze Haare

hellbeiger Trenchcoat, Jeans

Person 3

jugendliches Aussehen

ca. 15 Jahre alt

1,55m groß

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können oder die am gestrigen Tag in der Straße Weinberg verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

