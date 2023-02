POL-KA: (KA) Waghäusel - Alkoholisierter Autofahrer fährt in Leitplanke

Karlsruhe (ots) - Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der Südtangente mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein 61-jähriger LKW-Fahrer gegen 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 in östliche Richtung. An der Ausfahrt ...

mehr