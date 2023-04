Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 05.04.2023, versuchten unbekannte Personen in eine Wohnung im Weinberg in Hildesheim einzudringen. Sie wurden allerdings von dem Wohnungsinhaber überrascht und flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte es gegen 11:45 Uhr an der Tür des Hildesheimers. Da er keinen Besuch erwartete, ging er leise zu seiner Wohnungstür und schaute durch den Spion. Dabei sah ...

