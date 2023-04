Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Geschwindigkeitsmessungen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - K510 (ep). Im Rahmen der Verkehrsüberwachung führte die Polizei Sarstedt am heutigen Tag (06.04.2023) Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei haben sie in einer 70er Zone gemessen. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde dabei mit 113 km/h gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell