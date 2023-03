POL-MR: Auseinandersetzung an den Lahnterrassen - Tatverdächtiger identifiziert + Einbrecher lösen Alarm aus + Blinde Frau umgerannt und beraubt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Auseinandersetzung an den Lahnterrassen - Tatverdächtiger durch vorangegangene Polizeikontrollen identifiziert

Durch die intensiven und verstärkten Polizeikontrollen am zurückliegenden Wochenende gelang die zweifelsfreie Identifizierung zumindest eines Tatverdächtigen. Der 14Jährige steht unter dem Verdacht, gut zweieinhalb Stunden nach seiner Kontrolle bei einer Auseinandersetzung an den Lahnterrassen einen 22Jährigen durch Kopfstöße leicht verletzt zu haben.

Nach bisherigen Informationen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18. März, gegen 23.20 Uhr, an den Lahnterrassen bei der Mensa zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern auf der einen und einer deutlich größeren Ansammlung von Jugendlichen/Heranwachsenden auf der anderen Seite. Im weiteren Verlauf verletzte dann der 14Jährige einen 22Jährigen. Außerdem soll es noch zu lautstarken Drohungen von Schlägen gekommen sein. Die Polizei war am Freitag am Nachmittag und später am frühen Abend in Marburg unterwegs und hatte dabei insgesamt mehr als 20 Personen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren überprüft. Dank dieser Überprüfungen gelang es, einen der Beteiligten an der späteren Auseinandersetzung zweifelsfrei zu identifizieren. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Gisselberg - Einbrecher lösen Alarm aus

Nach der Auslösung des optischen und akustischen Alarms flüchteten der oder die Einbrecher nach ersten Prüfungen offenbar ohne Beute.

Der Einstieg in den Gewerbebetrieb im Gewerbegebiet An den Weiden am Ortsrand von Gisselberg war in der Nacht zum Montag, 20. März, gegen 02.20 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit Personen und oder Fahrzeuge in dem Gewerbegebiet gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Blinde Frau umgerannt und beraubt - Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Marburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Dienstag, 07. März, gegen 15.30 Uhr, in Wehrda in der Ernst-Lemmer-Straße zwischen der Bushaltestelle "Sachsenring" und der Einfahrt zum Parkplatz des Hauses Ernst-Lemmer-Straße 60 ereignete. Das Opfer war mit dem Bus angekommen und ausgestiegen. Eine noch unbekannte Person rannte das blinde Opfer nach eigenen Angaben von hinten um, entriss ihr dabei die am Arm hängende Stofftasche und flüchtete sofort. Das 39 Jahre alte Opfer verletzte sich bei dem Sturz. Die Absuche des Bodens am Ort des Sturzes nach der Tasche und dem Inhalt blieb erfolglos, sodass das Opfer derzeit davon ausgeht, dass der Täter die gesamte Tasche mitnahm. Mit der Tasche erbeutete er eine schwarze Geldbörse mit ca. 30 Euro Bargeld, diversen Lebensmitteln und Medikamenten im Gesamtwert von mindestens 115 Euro. Wer ist an diesem Dienstag, gegen 15.30 Uhr noch in dem Bus von Marburg nach Wehrda gewesen? Wer ist am Sachsenring ausgestiegen und wem ist im Bus oder auf dem Sachsenring der geschilderte Vorfall aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

