Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unter Drogeneinfluss gefahren + Unfallflucht - Schaden an schwarzem BMW

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unter Drogeneinfluss gefahren

Weimar

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag, 16. März, gegen 16.15 Uhr, in Oberweimar zunächst ein Auto und veranlasste beim 34 Jahre alten Fahrer nach positiv auf THC reagierendem Drogentest eine Blutprobe. Auf dem Weg zur Polizeistation erkannte die Streife dann in Niederweimar den Fahrer eines dreirädrigen Kleinkraftrades. In dem Wissen, dass der 26Jährige Betäubungsmittel konsumiert, sorgte die Streife auch hier für eine Kontrolle. Tatsächlich reagierte dann der Drogentest positiv auf THC und Amphetamine, sodass auch der 26-Jährige zwecks Blutprobe mitmusste.

Stadtallendorf

Ein 29 Jahre alter Mann aus dem Hinterland saß am Steuer eines Autos, obwohl er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest bei der Kontrolle in Stadtallendorf am Sonntag, 19. März, um 10.20 Uhr, reagierte auf Kokain und Amphetamine. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und verhinderte die Weiterfahrt durch Sicherstellung des Autoschlüssels.

Kirchhain

Am Sonntag, 19. März, um 15.40 Uhr endete für einen 23Jährigen die Fahrt mit dem E-Scooter mit der Kontrolle in Kirchhain. Der Drogentest zeigte einen Einfluss von THC, Kokain und Amphetaminen. Die Polizei stellte bei ihm zusätzlich verschiedene Betäubungsmittel in geringen Mengen sicher und veranlasste dann die Blutprobe.

Ginseldorf - Unfallflucht - Schaden an schwarzem BMW

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, 16. März, in der Bachstraße in Ginseldorf ereignete. An einem schwarzen BMW Kombi entstand auf bislang nicht feststehende Weise an der Fahrertür ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der BMW parkte zur Unfallzeit zwischen 10 und 12.55 Uhr vor dem Anwesen Bachstraße 1 ordnungsgemäß mit der Fahrzeugfront zur Von-Keitz-Straße am rechten Straßenrand. Derzeit steht nicht fest, ob es zu einer Kollision mit einem Fahrzeug kam oder ob der Schaden auf andere Weise entstand. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell