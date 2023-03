Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei sucht beschädigten blauen Opel

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen/Ebsdorfergrund

Nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3048 zwischen Hassenhausen und der Anschlussstelle zur B 3 in der Nacht zum Sonntag, 19. März, gegen 01 Uhr, sucht die Polizei einen stark beschädigten, mutmaßlich blauen Opel, eventuell einen Opel Corsa und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach den Spuren war der Pkw über die Landstraße von Hassenhausen kommend zur Anschlussstelle der B 3 unterwegs. Der Fahrer oder die Fahrerin kam offenbar in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Das Auto prallte gegen die Leitplanke und schleuderte zurück quer über die Straße bis auf die Bankette an der Einmündung Hassenhäuser Mühle. Nach einem Wendemanöver ging es trotz des mutmaßlich erheblichen Schadens zurück Richtung Hassenhausen. Die Spur der auf dem Weg verlorenen Fahrzeugteile endet kurz vor Ilschhausen. Die am Unfallort und auf dem Weg sichergestellten Fahrzeugteile belegen zum einen, dass es am verursachenden Fahrzeug erhebliche Schäden geben muss und zum anderen, dass es sich wahrscheinlich um einen blauen Opel Corsa D handelt. Wer hat den Unfall gesehen? Wem ist in der Nacht zum Sonntag, kurz vor dem Unfall der blaue Opel wegen der Fahrweise und kurz nach dem Unfall wegen des Schadens aufgefallen und wer kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin zu diesem Zeitpunkt machen? Wo steht seit Sonntag ein stark beschädigter blauer Opel? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

