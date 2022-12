Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Mehrere Tausend Euro Schaden hat am Samstagmorgen (03.12.2022) gegen 06.20 Uhr ein Pkw-Lenker verursacht, der auf der Neckartalstraße unterwegs war. Der 40-jährige Fiat-Fahrer war vom Rosensteintunnel in Richtung Esslingen unterwegs, als er vor dem Leuzetunnel vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und mutmaßlicher Alkoholbeeinflussung bei der dortigen Baustelle von der Fahrbahn abgekommen war und anschließend mehrere Warnbaken, Betonblocksteine und einen Bauzaun beschädigte. An dem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Totalschaden, der 40-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen. Während der Unfallaufnahme bis gegen 08.00 Uhr kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Stuttgart unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell