POL-HI: Zeugenaufruf Dinklar

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/DINKLAR (erb). Einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth stellte im Rahmen der Streife einen beschädigten "Werbe-Strohballen" fest, welcher als Reklame für das Dinklarer Feuerwehrfest diente. Der Strohballen befand sich in der Breiten Straße, Ecke An den Flachsrotten, in 31174 Schellerten/Dinklar.

Bislang unbekannte Randalierer schmissen den liebevoll dekorierten Strohballen um und warfen ihn auf die Fahrbahn. Hierbei wurden einzelne Deko-Elemente zerstört. Aufgrund des Gewichts des Strohballens erscheint es wahrscheinlich, dass mehrere Personen hierbei gemeinschaftlich handelten.

Die Polizisten entfernten den Strohballen anschließend von der Fahrbahn.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 050639010 entgegen.

