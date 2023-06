POL-RE: Recklinghausen: 16-Jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Gegen 20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann am Dienstagabend ein Bekleidungsgeschäft an der Ickerner Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er Geld von einer der anwesenden Verkäuferinnen. Die 30-jährige aus Castrop-Rauxel legte das Geld in einen weißen Beutel, den der Täter mitgerbacht hatte. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft und lief in südwestlicher Richtung ...

