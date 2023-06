Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gasausströmung in einer Baustelle in Do-Lücklemberg

Dortmund (ots)

Am 01.06.2023 gegen 19:15 Uhr kam es an der Olpketalstraße in Höhe der Hausnummer 117 im Ortsteil Dortmund-Lücklemberg in einer Baustelle zu einer massiven Gasausströmung einer Hochdruckgasleitung. Die Feuerwehr räumte den näheren Umkreis und sperrte die Schadenstelle ab. Weiterhin wurden Messungen vorgenommen. Hierbei lag der Schwerpunkt der Messungen beim Altenwohnheim "Augustinum", welches in Windrichtung zur Schadenstelle lag. Die Messungen verliefen "negativ" wodurch eine Gefährdung für das Altenwohnheim ausgeschlossen werden konnte. Durch den Entstörungsdienst der DONETZ-Gas wurden die Gaszufuhr zur Hochdruckgasleitung abgeschiebert und Reparaturmaßnahmen eingeleitet. Die Ursache für die Gasausströmung ist derzeit noch unklar und wird durch die DONETZ-Gas geklärt. Vor Ort waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit ca. 50 Einsatzkräften.

