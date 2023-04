Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Münzgeld gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In einer kurzen Abwesenheit des Barkeepers stahl am 21.04.2023, gegen 2 Uhr, ein bislang Unbekannter Münzgeld aus der Kasse einer Bar in der Bahnhofstraße. Dabei entstand ein Sachschaden in mittlerer zweistelliger Höhe. Der Barkeeper konnte den unbekannten Mann wie folgt beschreiben: Etwa 1,75 m groß, dunkelblond und wenig Bart. Er sei in Begleitung eines Mannes mit schwarzen Haaren und Bart gewesen.

Sie haben etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell