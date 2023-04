POL-PPRP: Unfall in der Kettlerstraße

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (18.04.2023) auf Mittwoch (19.04.2023) zwei Baucontainer in der Wollstraße auf. Aus den Containern wurde Werkzeug im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr