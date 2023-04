POL-PPRP: Fahrzeuge kontrolliert - 6 Verstöße festgestellt

Ludwigshafen (ots) - Aufgrund eines Streites zwischen zwei Männern am Mittwochvormittag (19.04.2023) in der Kaiser-Wilhelm-Straße wurde die Polizei von mehreren Zeugen verständigt. Der Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Die herbeigerufene Polizei trennte die beiden Kontrahenten. Beide Männer verletzten sich gegenseitig und müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Rückfragen bitte an: ...

