Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tablet aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch (19.04.2023), um 14.48 Uhr, einen Rucksack aus einem Auto. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in einem Parkhaus in der Dessauer Straße abgestellt. Im Rucksack befand sich ein Tablet. Videoaufzeichnungen ergaben, dass ein Mercedes neben dem betroffenen Fahrzeug parkte, der Beifahrer ausstieg und den Rucksack aus dem Auto entwendete. Die Überwachungskamera zeichnete das Kennzeichen und den Täter auf. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

