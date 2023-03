Polizei Köln

POL-K: 230312-1-K Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung mit Messer - Mordkommission eingesetzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Auseinandersetzung in einem Hotel in Kalk haben Polizisten am Samstagmorgen (11. März) einen tatverdächtigen Mann aus Belgien (28) festgenommen. Nach ersten Ermittlungen steht er im Verdacht, zwei Männer in seinem Hotelzimmer mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Gegen 10 Uhr alarmierte der Inhaber des Hotels auf der Sieversstraße die Polizei. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Kliniken, wo sie notoperiert wurden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die verletzten Männer sind bislang noch nicht zweifelsfrei identifiziert. Der 28-Jährige wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt. (jk/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell